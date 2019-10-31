  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan yakalanan 18 Esed rejimi askerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor." açıklamasında bulundu.

2019-10-31 15:32:00 - 2019-10-31 15:35:24
Bakan Hulusi Akar'dan yakalanan 18 Esed rejimi askerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor. İkisi yaralıydı, hastanede tedavileri yapıldı. Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık. S-400 hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

akif

Sayı paşam !..leri sahibine teslim etmekle iyi yapmışsınız
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim