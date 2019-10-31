Bakan Hulusi Akar'dan yakalanan 18 Esed rejimi askerine ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor. İkisi yaralıydı, hastanede tedavileri yapıldı. Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık. S-400 hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek.