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Gündem Bakan Hulusi Akar'dan S-400 ve F-35 mesajı
Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan S-400 ve F-35 mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400 ile ilgili kullanıma yönelik söylemler oluyor. Herhangi bir füze saldırısı oldu da biz mi kullanmadık? Batıya söylüyoruz, S-400'lerin kimseye zararı yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 17:51:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan S-400 ve F-35 mesajı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35, F-16 ve S-400'lerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

S-400 ile ilgili soruya Bakan Akar, "S-400 ile ilgili kullanıma yönelik söylemler oluyor. Herhangi bir füze saldırısı oldu da biz mi kullanmadık? Batıya söylüyoruz, S-400'lerin kimseye zararı yok. Tehdit unsuru değil. Türkiye'ye füze atmayı, saldırmak için uçak göndermeyi düşünenler varsa onlar hariç" cevabını verdi.

Bakan Akar, "F-35 ile ilgili Ocak'ta bir heyetimiz ABD'ye gidecek. F-16 konusu ile ilgili olarak da bir heyetin yine Ocak ayında Senato'da görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor" dedi.

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