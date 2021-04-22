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Aktüel Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Aktüel

Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetli olarak Türkiye'de bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad'ı kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 17:02:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar, Orgeneral El-Haddad ile makamında görüştü.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de bulundu.

Konuk Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Güler ile de görüştü. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad'ı askeri törenle karşıladı.

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