  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Siyaset

Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve aynı zamanda Savunma Bakanlığı'nı da üstlenen Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 18:33:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye ve Libya arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için yurda gelen Dibeybe ile bir araya geldi.

Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar Türkiye'nin, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.

Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini ifade eden Akar, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal bildirisi sonrası harekete geçildi! Erdoğan'dan flaş talimat
Siyaset

Skandal bildirisi sonrası harekete geçildi! Erdoğan'dan flaş talimat

104 emekli amiralin darbe imalı skandal gece yarısı bildirisi sonrası harekete geçen hükümet, “rütbe sökme”nin kriterlerini değiştirmeyi gün..
Siyaset

"128 milyar dolar nerede?" diyenlere tokat gibi cevap! "Aslında kabul etmiş oluyorlar"

CHP'nin, "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki kara propagandası hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "128 milyar do..
Kocaeli liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Kocaeli liseleri kontenjanları
Eğitim

Kocaeli liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Kocaeli liseleri kontenjanları

LGS sınavına girecek olan adaylar, Kocaeli lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları merak ediyor. Peki, Kocaeli lis..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay