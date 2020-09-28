Bakan Hulusi Akar'dan Ermenistan'a açık uyarı: Derhal geri gönderin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Akar, "'Barışçıl yollarla çözüm' diyenler, 'derhal ateşkes' isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar; Dağlık Karabağ ile Azerbaycan’ın yüzde 20’si işgal altındayken, Hocalı’da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene, neredeydiler" diye konuştu.

Ermenistan saldırılarını durdurmalı

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkinin "iki devlet tek millet" münasebeti olduğunu dile getiren Akar, "Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz" dedi.

Türkiye olarak Azerbaycanlıların öz topraklarını savunmasında yanlarında olduklarını belirten Bakan Akar, "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki 7 rayonu (il) yaklaşık 30 yıl önce işgal ettiğini aktaran Akar, bu işgal ile birlikte 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkü'nün yerlerinden edildiğini ve 22 binden fazla şehit verildiğini ifade etti.

Hocalı Katliamı'nın bugün bile hafızalarda halen daha taze olduğunu vurgulayan Bakan Akar, Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuku ayaklar altına alarak işgalini sürdürdüğünü belirtti.