  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Oldubittiye izin vermeyiz
Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Oldubittiye izin vermeyiz

Doğu Akdeniz meselesi hakkında açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin barıştan, istikrardan, müzekere ve diyalogdan yana olduğunu ancak bölgede herhangi bir oldubittiye asla izin verilmeyeceğini ifade ettti.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:19:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Oldubittiye izin vermeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörle mücadele harekatlarının ele alındığı toplantıda konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) oldukça yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek üzerlerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Oldubittiye izin vermeyiz"

Doğu Akdeniz meselesine değinen Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen toplantılardan beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yana olduğunu belirten Bakan Akar "Fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktediriz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan tarafının sürekli olarak "taciz, gerilim ve saldırı" gibi ifadeler kullandığını aktaran Akar, "Ne tacizi, ne gerilimi? Bizim yaptığımız iş tamamen teknik, bilimsel, 2004'de ilan ettiğimiz kıta sahanlığı bölgemizde yaptığımız bir çalışma. Daha önce de bununla ilgili çalışmalar yapıldı orada. Bu yeni bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk milletinden aldığı güçle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar şöyle konuştu:

"Asil milletimizin bağrından çıkan, peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başındadır"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan sinyali vermişti! Bu yapana artık ceza uygulanacak
Gündem

Erdoğan sinyali vermişti! Bu yapana artık ceza uygulanacak

Koronavirüs vakalarının artmasıyla getirilen ek tedbirler gereği evde tedavi edilecek virüs bulaşmış hastalara kırmızı bileklik takılacak, t..
Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür
Ekonomi

Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam furyasından Halk Ekmek de nasibini aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye, Halk Ekmek'e y..
Mete Yarar o detayı ilk kez paylaştı: Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın yardımına sadece onlar koştu
Gündem

Mete Yarar o detayı ilk kez paylaştı: Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın yardımına sadece onlar koştu

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Yarar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnız bırakıl..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı