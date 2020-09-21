Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Oldubittiye izin vermeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörle mücadele harekatlarının ele alındığı toplantıda konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) oldukça yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek üzerlerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Oldubittiye izin vermeyiz"

Doğu Akdeniz meselesine değinen Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen toplantılardan beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yana olduğunu belirten Bakan Akar "Fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktediriz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan tarafının sürekli olarak "taciz, gerilim ve saldırı" gibi ifadeler kullandığını aktaran Akar, "Ne tacizi, ne gerilimi? Bizim yaptığımız iş tamamen teknik, bilimsel, 2004'de ilan ettiğimiz kıta sahanlığı bölgemizde yaptığımız bir çalışma. Daha önce de bununla ilgili çalışmalar yapıldı orada. Bu yeni bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk milletinden aldığı güçle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar şöyle konuştu:

"Asil milletimizin bağrından çıkan, peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başındadır"