Bakan Hulusi Akar'dan çok net Libya mesajı: Daima yanınızdayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Libya’nın başkenti Trablus'ta incelemelerde bulundu. Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar ve Güler, personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Samimi bir ortamda geçen yemeğe Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Libya'nın rahatı, huzuru, ateşkesin kalıcı hale dönüştürülmesi ve ülkenin bir bütün olarak varlığını devam ettirebilmesi için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerinin altını çizen Akar, "Bu konuda Katarlı kardeşlerimiz de bizimle beraberler. Sayın Katarlı Bakan kardeşim de bu konuda her türlü fedakarlığı yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz"

Libya'nın Libyalılara ait olduğunu belirten Akar, "Türkiye olarak 500 yıllık geçmişimiz, ortak kültürümüz, tarihimiz olan Libyalı kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah sonuçta da başarılı olacağız. Birçok fitne, fesat, çeşitli girişimler var. Bunların hiçbirine boyun eğmeden, 'Libya Libyalılarındır' diyerek Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümetinin yanındayız. Buna da devam edecek ve inşallah bize verilen vazifeyi başaracağız." dedi.

Tüm milletin Libya'da görev yapan Mehmetçik ile gurur duyduğunu, onlara güvendiğini belirten Hulusi Akar, "Hepinize kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.