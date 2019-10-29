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Bakan Hulusi Akar: Türkiye'nin Su-35 alacağı iddiası yalan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 savaş uçakları alacağı iddialarına noktayı koydu. Akar, "Türkiye'nin SU-35 alacağı iddiası yalan" dedi.

2019-10-29 23:35:00 - 2019-10-29 23:36:13
Bakan Hulusi Akar: Türkiye'nin Su-35 alacağı iddiası yalan

Dünyanın sayılı savunma sanayi ve teknoloji dergilerinden olan Defense News, Türk yetkililere dayandırdığı haberde Türk ve Rus makamların Su-35 savaş uçaklarının alımı için yoğun bir müzakere süreci içinde olduğunu iddia etmişti. Bu iddia ile ilgili Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'nin SU-35 alacağı iddiası yalan" dedi.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen kabul törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kritik önemde açıklamalarda bulundu.

"Devriyeler kısa sürede başlayacak"

Akar, "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. ABD ve Rusya ile görüşmeler açık ve net ilerliyor, sorun yok, ilerliyoruz" dedi. Akar, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon içinse, "ABD Bağdadi operasyonu için bilgi verdi. Biz de birliklerimize gerekli talimatı verdik" diye konuştu.

"Türkiye'nin Su-35 alacağı iddiası yalan"

Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alacağı iddialarına ilişkin konuşan Akar, "Türkiye'nin SU-35 alacağı iddiası yalan. Biz F-35 projesinin ortağıyız, hakkımızı verin diyoruz" ifadesini kullandı.

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