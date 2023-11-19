Bakan Hakan Fidan'dan nükleer silah uyarısı geldi, gündem oldu! Gazze açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel nükleer silah rekabetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, bölgedeki nükleer silah rekabetinin olası sonuçlarına vurgu yaptı.

Konuyla ilgili olarak Bakan Fidan tarafından yapılan açıklamada, “Fidan tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in nükleer silah sahibi olması nükleer silahla ilgili yarışı artıracaktır. Bölgemiz, ya tamamen nükleer silahlardan arındırılmalı ya da diğer ülkeler de bu konuda kendilerini daha güvende hissetmek için adım atmak zorunda kalacak.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Hakan Fidan’ın MİT Başkanı olduğu dönemde 2021 yılında yayınlanan bir raporda, nükleere ilaveten hipersonik füzelere de vurgu yapılmıştı. Bahsi geçen raporda, “Klasik tehditlerin yanı sıra bu tehditlerin evrilmesi ve değişmesiyle yeni tehdit alanları da ortaya çıkmaktadır.

Örneğin hızlanan hipersonik füze denemeleri, gelişen siber teknoloji, uzayda yaşanan rekabet, siber saldırılar, sanal gerçekliğin beraberinde getirdiği yeni risk alanları ve aşırı sağ hareketler 2021 ‘de öne çıkmıştır.” ifadelerine yer verilmişti.

Nükleer Silah Nedir?

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Esasında nükleer silahlar, nükleer reaksiyonlardan kaynaklanan patlama gücüne sahip harp başlıklarıdır. Bu harp başlıkları; balistik füzeler, seyir füzeleri veya klasik bombalar tarafından taşınabilirler. Nükleer silahlar, nükleer füzyon veya fisyon reaksiyonlarından enerji üretirler ve bu enerji, patlama sırasında serbest bırakılır.

İlk nükleer silah, 1945 yılında ABD tarafından Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atıldı. savunmasanayist'e göre: Bu olaylar, yaklaşık 200.000 sivil ve askeri personelin ölümüne neden oldu. Günümüzde, nükleer silahların kullanımı, uluslararası ilişkiler politikasının bir odak noktasıdır.

Bir ülkenin ‘Süper Güç’ olması için askeri, ekonomik, politik ve kültürel anlamda gelişmiş olması gerektiği bilinmektedir. Nükleer silah kapasitesi, askeri ve dolayısı politik boyutlar açısından kritik öneme sahiptir.

Halihazırda dünya genelindeki askeri ve diplomatik dengenin korunmasında; ABD, Çin ve Rusya’ya ait nükleer balistik füze ve seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip denizaltıların büyün öneme haiz olduğu değerlendirilmektedir.