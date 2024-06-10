  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Hakan Fidan, Şoygu ile görüştü
Gündem

Bakan Hakan Fidan, Şoygu ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-06-10 16:29:00 -
Bakan Hakan Fidan, Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Hakan Fidan, Gazze kasabından hesap sordu
Hakan Fidan, Gazze kasabından hesap sordu

Gündem

Hakan Fidan, Gazze kasabından hesap sordu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Fidan, Haniye ile görüştü
Bakan Fidan, Haniye ile görüştü

Gündem

Bakan Fidan, Haniye ile görüştü

‘Türkiye Yüzyılı’ hızlı başladı... Fidan, büyükelçilikleri yeniden dizayn ediyor: Yeni görevler verildi
‘Türkiye Yüzyılı’ hızlı başladı... Fidan, büyükelçilikleri yeniden dizayn ediyor: Yeni görevler verildi

Gündem

‘Türkiye Yüzyılı’ hızlı başladı... Fidan, büyükelçilikleri yeniden dizayn ediyor: Yeni görevler verildi

Bakan Fidan’dan Körfez ülkelerine tarihi çağrı
Bakan Fidan’dan Körfez ülkelerine tarihi çağrı

Gündem

Bakan Fidan’dan Körfez ülkelerine tarihi çağrı

Bakan Fidan’dan Körfez ülkelerine "İsrail’e baskı" çağrısı
Bakan Fidan’dan Körfez ülkelerine “İsrail’e baskı” çağrısı

Siyaset

Bakan Fidan’dan Körfez ülkelerine “İsrail’e baskı” çağrısı

İslamcılar, Hakan Fidan'a "operasyon" mu çekti? Yeni Şafak'ın o haberi bence...
İslamcılar, Hakan Fidan'a "operasyon" mu çekti? Yeni Şafak'ın o haberi bence...

Medya

İslamcılar, Hakan Fidan'a "operasyon" mu çekti? Yeni Şafak'ın o haberi bence...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23