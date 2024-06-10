Bakan Hakan Fidan, Şoygu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
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