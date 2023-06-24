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Gündem Bakan Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken: 'Wagner' ayaklanması hakkında kritik görüşme
Gündem

Bakan Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken: 'Wagner' ayaklanması hakkında kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2023-06-24 19:32:00 - 2023-06-24 19:43:48
Bakan Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken: 'Wagner' ayaklanması hakkında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya'daki darbe girişimi konusunu görüştü. Rusya'daki 'Wagner' ayaklanması masada: Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'daki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı. Türkiye ve ABD arasında 'Rusya' konu başlıklı kritik bir görüşme kayıtlara geçti.

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