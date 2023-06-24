Bakan Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken: 'Wagner' ayaklanması hakkında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı. Türkiye ve ABD arasında 'Rusya' konu başlıklı kritik bir görüşme kayıtlara geçti.

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