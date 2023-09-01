Bakan Güler'den uzaya gidecek Albay Alper Gezeravcı'yı kabul etti!
Uzaya gidecek ilk Türk Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Alper Gezeravcı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi.
Gelişmeyi Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bakan Yaşar Güler, Albay rütbesine yükselen Alper Gezeravcı’ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi” ifadeleri kullanıldı.