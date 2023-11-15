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Gündem Bakan Güler'den Gazze açıklaması: Savaş suçudur
Gündem

Bakan Güler'den Gazze açıklaması: Savaş suçudur

Yeniakit Publisher
2023-11-15 20:57:00 -
Bakan Güler'den Gazze açıklaması: Savaş suçudur

İsrail'in Gazze'de uyguladığı yıkım politikası hakkında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in savaş suçu işlediğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Gazze’de uluslararası hukukun ihlal edilmesi hastaneler, okullar, kutsal mekanlar, mülteci kampları ve daha da vahimi çocuk ve kadınların katledilmesi ve olayın vahşet boyutuna dönüşmesi savaş suçudur ve asla kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Bakan Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazze’de uluslararası hukukun ihlal edilmesi hastaneler, okullar, kutsal mekanlar, mülteci kampları ve daha da vahimi çocuk ve kadınların katledilmesi ve olayın vahşet boyutuna dönüşmesi savaş suçudur ve asla kabul edilemez. Sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

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