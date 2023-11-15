Bakan Güler'den Gazze açıklaması: Savaş suçudur

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Gazze’de uluslararası hukukun ihlal edilmesi hastaneler, okullar, kutsal mekanlar, mülteci kampları ve daha da vahimi çocuk ve kadınların katledilmesi ve olayın vahşet boyutuna dönüşmesi savaş suçudur ve asla kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Bakan Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazze’de uluslararası hukukun ihlal edilmesi hastaneler, okullar, kutsal mekanlar, mülteci kampları ve daha da vahimi çocuk ve kadınların katledilmesi ve olayın vahşet boyutuna dönüşmesi savaş suçudur ve asla kabul edilemez. Sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.