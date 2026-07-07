Bakan Güler: Türkiye NATO'nun 2'ncı büyük ordusu, 50 askeri gemi inşa ediliyor

Bakan Güler'den Avrupalı müttefiklere sorumluluk çağrısı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile birlikte Ankara Palas'ta düzenlenen 'Müttefikler Ankara'da' programına katıldı. Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada Avrupalı müttefiklerin savunma yükünü daha fazla sırtlanması gerektiğini vurguladı. "Böylesine kritik bir dönemde Avrupalı müttefikler daha fazla sorumluluk üstlenmelidir" diyen Güler, bunun sadece bütçe rakamlarıyla olmayacağının altını çizdi.

Güler, savunma harcamalarının niteliğine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Savunma harcamaları; hazır birliklere, eğitimli personele, mühimmata, dayanıklı lojistik sistemlere, bütünleşik komuta yapılarına ve muharebe edebilir kuvvetlere dönüşmelidir."

NATO'nun 3 aşamalı evrimi: NATO 1.0'dan 3.0'a

Bakan Güler, NATO'nun kuruluşundan bu yana geçirdiği dönüşümü 3 aşamada ele aldı. NATO 1.0 olarak adlandırılan birinci aşama, Soğuk Savaş dönemini kapsıyor. Bu dönemde ittifakın temel önceliği kolektif savunma çerçevesinde güçlü ve caydırıcı bir askeri yapı kurmaktı. İkinci aşama olan NATO 2.0 döneminde ise terörizm ve Balkanlar'daki savaşlar nedeniyle kriz yönetimi ve alan dışı harekatlar öne çıktı.

Güler, 2014 yılından itibaren konvansiyonel savaşın NATO sınırlarına dayandığını belirterek, ittifakın NATO 3.0 dönemine girdiğini söyledi. "Yeni büyük güç rekabeti ve eş zamanlı bölgesel krizler bizi yeni bir aşamaya taşımıştır" diyen Bakan Güler, NATO'nun 360 derece bakış açısını koruması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin istisnai konumu: Ordusunu küçültmeyen tek ülke

Bakan Güler, Avrupa'nın büyük bölümünün Soğuk Savaş sonrasında silahlı kuvvetlerini küçülttüğünü ancak Türkiye'nin aynı yolu izlemediğini belirtti. "Türkiye, büyük, profesyonel ve faal bir kuvvet yapısını muhafaza etmiş; hazırlık seviyesini artırmış, savunma sanayisine yatırım yapmıştır" ifadelerini kullanan Güler, bu konumun bugün hem Türkiye hem de ittifak için stratejik bir avantaja dönüştüğünü kaydetti.

Güler, bazı müttefiklerin birliklerini yeniden teşkil etmeye ve stoklarını yenilemeye çalıştığı bir dönemde Türkiye'nin mevcut yapıları ve operasyonel bilgi birikimi sayesinde derhal katkı sağlayabildiğini söyledi. Türkiye'nin konuşlandırılabilir kuvvetleri, tecrübeli komutanları ve sağlam askeri temeliyle NATO 3.0 sürecinde güçlü bir konumda olduğunu ifade etti.

Türkiye NATO'nun 2'ncı büyük ordusu: Komando birlikleri stratejik güç çarpanı

Bakan Güler, Türkiye'nin 1952 yılında NATO'ya katıldığını hatırlatarak ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip olduklarını açıkladı. "Türkiye; yüksek eğitim standartları, operasyonel tecrübesi ve güçlü müşterek harekat kapasitesiyle NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve en yetenekli kuvvetlerinden birine sahiptir" dedi.

Yüksek hazırlık seviyesindeki komando birliklerini öne çıkaran Güler, bu birliklerin geniş bir coğrafyada süratle konuşlanma ve krizlere etkili müdahale imkanı sağladığını, önemli stratejik güç çarpanları olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Kosova'dan Akdeniz'e, Baltık bölgesinden Karadeniz'e kadar NATO görevlerine katkı sağladığını; hava polisliği, deniz güvenliği, kriz yönetimi ve eğitim alanlarında sorumluluk üstlendiğini anlattı.

Savunma sanayii atağı: 50 askeri geminin inşası sürüyor

Bakan Güler, savunma sanayiindeki dev hamleleri rakamlarla ortaya koydu. "Bugün, ihracat projeleri de dahil olmak üzere Türkiye'de 50 askeri geminin inşası sürmektedir" diyen Güler, savunma sanayiinin insansız sistemler, hava savunma, elektronik harp, mühimmat, deniz platformları, havacılık ile komuta ve kontrol teknolojilerinde ileri bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Önümüzdeki 3 yıl içinde hava ve balistik füze savunması, uzun menzilli ateş sistemleri ve insansız sistemlerin tedarikine öncelik vereceklerini açıklayan Güler, bunların yalnızca milli imkan ve kabiliyetler olmadığını, NATO'nun kabiliyet ve üretim açıklarının kapatılmasına da katkı sağlayacağını söyledi. "Türkiye savunma sanayi alanında rekabet yerine tamamlayıcılığı, dışlama yerine ortak üretimi savunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli yapmayacak

Bakan Güler, Avrupa güvenliğinin yeniden yapılandırılması konusunda net bir mesaj verdi. "Askeri kapasitesi, gelişmiş savunma sanayi, operasyonel tecrübesi ve jeostratejik konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden biri olan Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir" dedi.

Güler, Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu katkının NATO'yla rekabet etmemesi gerektiğini vurguladı. NATO-AB iş birliğinin kapsayıcı, bütünleştirici ve karşılıklı güçlendirici olması gerektiğini belirten Güler, beklentilerinin açık olduğunu söyledi.

Ankara Zirvesi: 22 yıl sonra Türkiye'de ikinci NATO Liderler Zirvesi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36'ncı NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptıklarını belirterek bunun 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra Türk topraklarında düzenlenen ikinci NATO Liderler Zirvesi olduğunu hatırlattı. "22 yıl önce İstanbul, NATO'nun Soğuk Savaş dönemine ait bir savunma ittifakından daha geniş bir güvenlik aktörüne evrilişine işaret etmişti" diyen Duran, Ankara zirvesinin NATO'nun tarihsel evriminde bir başka dönüm noktasını temsil ettiğini ifade etti.

Bakan Güler ise Ankara Zirvesi'nin yalnızca diplomatik bir toplantı olmadığının altını çizerek "Zirve; NATO'nun birlik ve beraberliğini, savunma yatırımlarını, hedeflerini, savunma sanayi üretimini, Ukrayna'ya desteğini ve caydırıcılığının sürekliliğini ele alacak kritik bir eşiktir" dedi. 5'inci maddeye bağlılığın sarsılmaz olduğunu ve siyasi taahhütlerin güvenilir askeri güçle destekleneceğini vurguladı.

Sık Sorulan Sorular

Türkiye NATO'ya ne zaman katıldı?

Türkiye, 1952 yılında NATO'ya katıldı.

Türkiye NATO'nun kaçıncı büyük ordusuna sahip?

Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve en yetenekli kuvvetlerinden birine sahip.

Türkiye'de kaç askeri gemi inşa ediliyor?

İhracat projeleri dahil olmak üzere Türkiye'de 50 askeri geminin inşası sürüyor.

Önümüzdeki 3 yılın tedarik öncelikleri neler?

Hava ve balistik füze savunması, uzun menzilli ateş sistemleri ve insansız sistemlerin tedarikine öncelik veriliyor.

Ankara NATO Zirvesi neden önemli?

2004 İstanbul Zirvesi'nden 22 yıl sonra Türkiye'de düzenlenen ikinci NATO Liderler Zirvesi olması ve ittifakın NATO 3.0 döneminde kritik kararlar alması bekleniyor.

Türkiye'nin NATO içindeki bu güçlü konumu ve savunma sanayiindeki atılımları sizce Avrupalı müttefikler tarafından yeterince takdir ediliyor mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.