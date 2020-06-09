Bakan Gül’den "Tarihe geçecek bir durumla karşı karşıyayız" hezeyanına cevap: Asla izin vermeyiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Youtube'de Cüneyt Özdemir'in konuğu oldu. Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alınmıştı. Müyesser Yıldız hakkındaki gözaltı kararının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TCK'nın 328. maddesiyle başlattığı "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçlamasıyla alındığı ifade edilmişti.

Cüneyt Özdemir'in Youtube Kanalına konuk olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaşananlara dair açıklamalar yaptı.

"Sistem işliyor"

Bakan Gül, Cüneyt Özdemir'in "Bir gazetecinin haber yapmadığı için gözaltına alınmasıyla sanırım dünya basın tarihine geçecek bir durumla karşı karşıyayız" sözlerine, "Temel yaklaşımımız kimsenin lekelenmemesi. Ama süreç içerisinde ben hukuka inanırım, güvenirim. Sistem işliyor. Yargı mensupları bu konuda bir haksızlığa izin vermezler" dedi.

Özdemir'in "Yapmadığı haber yüzünden Müyesser Hanım gözaltına alınırken Barışlar da yaptığı haber nedeniyle cezaevinde. Ayrıca Barış Pehlivan cezaevinde darp edildiğine dair iddialar gündeme geldi. Siz bu konuyu incelediniz mi" sorusuna da Bakan Gül şöyle yanıt verdi: "Bu konuda teftiş kurulumuz bir inceleme yapıyor. Bu konuda derhal biz ilgimizi gösterdik. Elbette kamu görevlilerinden yanlış yapan da varsa kime karşı yapılırsa yapılsın karşısında duracağız. Bu konuyu teftiş kurulu en yakından takip ediyor. Biz de bunu takip ediyoruz. Eğer bir yanlışlık, eksiklik, disipline aykırı bir tutum varsa ya da yoksa bu süreç tamamlanacak. (Kol kırılır yen içinde kalır diyor musunuz?) Asla."