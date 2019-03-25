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Bakan Gül'den PKK'lı adaylar hakkında önemli açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP İYİ Parti listelerinde bulunan PKK bağlantılı adaylara ilişkin ''Örtülü şekilde HDP'nin Meclis'e taşınmasına milletimiz izin vermeyecektir'' dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:53
Bakan Gül'den PKK'lı adaylar hakkında önemli açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bakan Gül'ün açıklamaları:

''Kararsız vatandaşlarımız artık 'Maceraya girecek halimiz yok, tecrübe ve istikrarın yanındayız' diye güçlü desteğini ifade ediyor.

En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti'dir. Bu seçimde de öyle olacaktır.

Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir

1 Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir. Sayın Yavaş'a soruyorlar, 'HDP'yi ziyaret edecek misiniz?' 'Onu ajansa soracağız' diyor. 1 Nisan'a kadar ajansa sordun, 1 Nisan'dan sonra HDP'ye mi soracaksınız? Milletimiz bu anlamdaki kirli, örtülü ittifaka asla prim vermeyecektir.

Örtülü şekilde HDP'nin Meclis'e taşınmasına milletimiz izin vermeyecektir

Seçilme hakkı anayasada belli şartlara bağlanmış kanunlarla düzenlenmiş hususlar. Açık olan konu, terör örgütü desteği yapmaktan dolayı bazı kişilerce bu eylemlerinden dolayı gözaltı olmuş, soruşturmalar devam ediyor. Elbette kesin mahkumiyet olanlar seçilmeye engeldir. Bu husus YSK’nın elinde olan bir konudur.

Fakat şu ortaya çıktı ki, bir şekilde teröre destek vermiş kişiler saklanarak CHP’nin İYİ Parti’nin listelerine birçok illerde örtülü bir şekilde, CHP’nin İYİ Parti’nin Saadet’in listelerine girmiş. Dolayısıyla burada milletimizin rahatsız olduğu konu, HDP’den aday olmuş, fakat listenizde örgüte destek vermiş kişileri listenizde veriyorsunuz. Bu özellikle CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi seçmeninin takdir edeceği ve bu konuda gereken takdiri yapacağına inanıyoruz.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:53
  1. Ankara
  2. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

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