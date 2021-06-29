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Gündem Bakan Gül'den flaş 'Elmalı' açıklaması!
Gündem

Bakan Gül'den flaş 'Elmalı' açıklaması!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki çocuk istismarı davasıyla ilgili, “HSK da konu hakkında inceleme başlattı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 19:49:00 -
Bakan Gül'den flaş 'Elmalı' açıklaması!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı” ifadelerine verildi.

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