0553 313 94 23

Bakan Gül: “Çermik ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde talihsiz bir olay yaşandığını belirterek, “Mesleki statüsü ne olursa olsun herkes kanun önünde eşittir” dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:51
Bakan Gül: “Çermik ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde talihsiz bir olay yaşandığını belirterek, “Mesleki statüsü ne olursa olsun herkes kanun önünde eşittir” dedi.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van’da olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Adliye Sarayı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde halı sahada maç yapan Çermik Cumhuriyet Savcısı ile öğretmenler arasında yaşanan gerginliğin ardından 9 öğretmenin karakolda bekletilmesiyle ilgili soruları cevaplandıran Gül, “Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Çermik ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı. Bunun bilgisini alır almaz gerekli incelemeler yapıldı. İlk bilgilere göre halı sahadaki maç saatinin çakışmasından kaynaklı; bir gözaltı olmadığı, ama karakolda tutulduğuna ilişkin. Cumhuriyet savcımızın sözlü münakaşası olduğu hususlar ifade edildi. Ancak bu konu ile ilgili HSK Başkanı olarak benim imzamla kurulumuz inceleme başlatmış durumdadır. Hukukun cumhuriyet savcısına tanıdığı yetki sınırları aşıldı mı? Olayın gerçek mahiyeti tüm neticesiyle ortaya çıkacaktır. Elbette bunun neticesinde de tüm süreç takip edilecektir. Yargı mensuplarımızın da hiç kimsenin de hukukun üzerinde olmadıklarını bu vesileyle ifade etmek isterim” dedi.



“Bu konunun da yakinen takipçisi olacağım”


Yargı mensuplarının hukuku uygulamak ve dağıtmakla yükümlü kişiler olduğunu dile getiren Bakan Gül, “En fazla özeni göstermesi gereken de yargı mensuplarımızdır. Bu tür arizi hadiselerde esasen yargı mensuplarımıza, yargıya bir töhmet, bir leke bırakmaktadır. Bu konuda en özelli davranması gereken yine meslektaşlarımızdır. Mesleki ve etik kurallar, hakim ve savcılarımızın onurunu ve itibarını temsil etmesi için getirilmiş prensiplerdir. Başta tüm yargı mensuplarımız bu etik ve meslek ilkelerine elbette uymalıdır. Hakimler Savcılar Kurulumuz (HSK) da bu çerçevede, bu ilkelere uyulup uyulmadığını, bu hususlarla ilgili tüm çerçeveyi belirleyerek bir sonuca varacaktır. Mesleki statüsü ne olursa olsun herkes kanun önünde eşittir. Hiçbir meslek, hiçbir şekilde bir imtiyaz, bir ayrıcalık doğurmamaktadır, doğuramaz. Bu anayasamızın temel normlarından biridir. Bu hususla ilgili yargı mensuplarımızdan elbette bu ve benzeri hadiseler, tabi gerçek boyutu ortaya çıkacaktır. Hiçbir şekilde esasen haksızlığa uğradığında gidilecek kapı olan adalet, yargı, yargı mensuplarının, bütün vatandaşların ne olursa olsun daha özenli, daha meslek ve etik ilkelerine uygun davranması bizim beklentimiz. Elbette bu konuda da her türlü neticeyi hep birlikte takip edeceğiz. Adalet Bakanlığı ve HSK başkanı sıfatıyla bu konunun da yakinen takipçisi olacağım. Asla görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz hususlardır. Umarım her geçen gün çıtayı yükselterek bu ve benzeri hadiselerle yargı mensuplarımızın da başta töhmet altında kalmayacağı, yargıya güvenin daha da artacağı bir neticeyi hep beraber ortaya çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir'de yarın okullar tatil olacak mı? | 1 Mart Cuma Nevşehir'de kar tatili
    1. Nevşehir'de yarın okullar tatil olacak..
    2. Ağrı'da eğitime kar engeli
    3. Yaylaköy’de Fuat Akdoğan’a büyük ilgi
    4. Basketbolun duayenleri HRÜ’de..
    5. AK Parti Bolu Başkan Adayı Metin:..
    6. TOSFED’İN yeni başkanı Eren..
    7. Yüksekova-Van karayoluna kaya düştü
    8. "Keşmir sorunu Ümmet'in en büyük..
    9. Dikkat! Sabah ezanı saati değişti
    10. Takla atan otomobil ters dönerek..
    11. Organlarıyla 5 hastaya umut oldu
    12. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun..
    13. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
    14. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
    15. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
    16. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    17. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    18. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    19. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    20. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    21. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    22. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    23. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    24. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    25. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    26. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    27. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    28. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    29. Bu acıya yürek dayanmaz...
    30. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar