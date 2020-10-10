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Gündem Bakan Gül bu sözlerle duyurdu: Süre iki yıla çıkarıldı
Gündem

Bakan Gül bu sözlerle duyurdu: Süre iki yıla çıkarıldı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık döneminin iki yıla çıkarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:35:00 -
Bakan Gül bu sözlerle duyurdu: Süre iki yıla çıkarıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Gül, şu ifadelere yer verdi:

"Yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsiyor, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık. Hayırlı olsun."

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