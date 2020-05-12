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Siyaset

Bakan Gül başkanlığında dokuzuncu koordinasyon toplantısı

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 9’uncusu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:31:23 -
Bakan Gül başkanlığında dokuzuncu koordinasyon toplantısı

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 9’uncusu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleştiriliyor.


Bakan Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı saat 12.00’de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor. Bakan Gül’ün saat 14.00’te açıklama yapması bekleniyor.

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