Bakan Gül, "Adli yıl açılışının yeni adli yılda sorunlarımızın konuşulması, mesleğin sorunlarının konuşması konusunda her platformu önemsemek gerekirken mekan meselesini, sitem krizine taşımak kabul edilebilir bir şey değil" dedi.
Bakan Gül, "Adli yıl açılışının yeni adli yılda sorunlarımızın konuşulması, mesleğin sorunlarının konuşması konusunda her platformu önemsemek gerekirken mekan meselesini, sitem krizine taşımak kabul edilebilir bir şey değil" dedi.06 Eylül 2019 Cuma 11:57
Bakan Gül, "Adli yıl açılışının yeni adli yılda sorunlarımızın konuşulması, mesleğin sorunlarının konuşması konusunda her platformu önemsemek gerekirken mekan meselesini, sitem krizine taşımak kabul edilebilir bir şey değil" dedi.
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