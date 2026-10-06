Bakan Göktaş: "Yaklaşık 490 bin engelli vatandaşımıza destek oluyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 490 bin engelli vatandaşa destek olduklarını, Ankara'da bu ay 20 bin 527 kişinin bu hizmetten faydalandığını açıkladı.

Göktaş rakamları, Ankara'daki Kuğulu Park'ta düzenlenen "Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü Etkinliği"nde paylaştı. Etkinliğe çok sayıda Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) üyesi, çocuklar ve aileleri katıldı. Program, Bakan Göktaş'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Göktaş: "O ilk adım da erken tanı ve erken fark etmek"

Etrafına baktığında yeşili kuşanmış, umut dolu yüzler gördüğünü söyleyen Göktaş, her mahallede, belki de her okulda serebral palsili bir vatandaşın bulunduğunu, bu hikayelerde atılan ilk adımın tüm yolculuğun yönünü belirlediğini dile getirdi. O ilk adımı erken tanı ve erken fark etmek olarak tanımlayan bakan, "Erken fark etmek, doğru yönlendirmek, zamanında el uzatmak, bir çocuğun geleceğini bambaşka bir noktaya taşır" dedi.

Göktaş etkinliğin amacını, serebral palsili bireylerin sesini duyurmak, bu konuda farkındalığı artırmak ve birlikte neler başarılabileceğini göstermek olarak anlattı. Engelli bireylerin hayatın her alanında eşit ve bağımsız şekilde yer almasını amaçladıklarını söyleyen bakan, erken tanı ve tedaviden rehabilitasyona kadar farklı alanlarda destek sunduklarını, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'nin de bu çalışmaların önemli adımlarından biri olduğunu aktardı.

Erken Müdahale Sistemi'yle 0-8 yaş çocuklara ve ailelerine destek

Bakan Göktaş, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi ile 0-8 yaş arasındaki çocukların ve ailelerinin ilk günden itibaren yanında olduklarını söyledi. Gündüzlü merkezlerin 6'sında bulunan Erken Çocukluk Gelişimi Birimleri'nde, ailelerle birlikte çocukların ihtiyaçlarına göre çözümler oluşturulduğunu anlattı.

Evde bakım desteğiyle engelli ailelerin yanında olduklarını belirten Göktaş, "Bu kapsamda bugün, yaklaşık 490 bin engelli vatandaşımıza destek oluyoruz. Ankara'da bu ay, 20 bin 527 kişi bu hizmetimizden faydalandı" diye konuştu.

Sayısı şu an 150'ye ulaşan gündüzlü merkezlerde engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirdiğini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle hayata katıldığını aktaran bakan, Ankara'da 300 kapasiteli 6 gündüzlü merkezle vatandaşlara 52 bin saatin üzerinde hizmet sunulduğunu söyledi. Göktaş, bu merkezlerle engelli bireylerin hayatın her alanında daha bağımsız, aktif ve güçlü bireyler olarak yer almalarına katkı sağladıklarını dile getirdi.

"Farkındalık, ancak davranışa dönüştüğünde anlamlıdır"

Erişilebilirlik konusuna da değinen Göktaş, okula rampa yapmanın bir ihtiyaç olduğunu, ancak çocuğun kendini sınıfına ait hissetmesinin en az o kadar gerekli olduğunu söyledi. İş sahibi olmanın kıymetli bir kazanım, bir binaya girebilmenin önemli olduğunu, hayatın içinde aktif ve karar süreçlerinde söz sahibi olmanın ise en az o kadar değerli olduğunu anlatan bakan, "Farkındalık, ancak davranışa dönüştüğünde anlamlıdır" ifadesini kullandı. Göktaş, erişilebilirliği bilgiyi, ulaşımı, kamu hizmetlerini ve sosyal hayatı kapsayan bir anlayışla ele aldıklarını aktardı.

Etkinlik, SERÇEV'li çocukların koro gösterisiyle sona erdi.