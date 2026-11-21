Evde ekmek nasıl yapılır? Fırından yeni çıkmış gibi yumuşacık tarifi uygulayın!
Evde ekmek yapmanın püf noktalarını not etmelisiniz.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Evde ekmek yapmanın püf noktalarını not etmelisiniz.
Fırından alınmış gibi evde ekmek yapmak sanıldığı kadar zor değil. Özel ekipmana ihtiyaç duymadan evdeki malzemeler ile ekmek yapmanın püf noktaları da bulunuyor. Peki, evde ekmek nasıl yapılır, hamurun daha iyi kabarması için nelere dikkat edilir? İşte tam ölçülü, kolay ve yumuşacık ev ekmeği tarifi... Evde ekmek nasıl yapılır? sorusu internette en sık aratılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Evde yumuşacık, dış kabuğu nar gibi kızarmış ekmek yapmak için birkaç temel malzeme gerekiyor. Un, su, maya ve tuz gibi mutfaklarda sıkça bulunan malzemelerle; hamurun kıvamını doğru ayarlayarak ve mayalanma süresini aceleye getirmeyerek evde ekmek yapabilirsiniz.
Özellikle ilk kez ekmek yapacak olanların da rahatlıkla uygulayabileceği bu tarifte, hamur önce dinlendirilerek kabartılıyor, ardından şekil verilip ikinci kez mayalanmaya bırakılıyor. İşte evde kolay ekmek yapmak isteyenler için gerekli malzemeler ve adım adım hazırlanışı... EVDE EKMEK YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER 1 tatlı kaşığı tuz 1 paket (10 gram) instant maya 500 gram un 1 tatlı kaşığı toz şeker 300 ml ılık su Üzeri için bir miktar su veya yoğurt 2 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı)
Geniş bir kabın içerisine ılık suyu alın ve üzerine instant maya ile şekeri ekleyip karıştırın. Maya ile karışımın homojen bir kıvama gelmesi için yaklaşık 10 dakika kadar bekletin. Bekletme süresinin ardından mayalı karışım üzerine unu yavaş yavaş ekleyin ve yoğurun. Daha sonra tuz ile zeytinyağı ekledikten sonra yoğurmaya devam edin. Ele hafif yapışan bir hamur elde ettikten sonra mayalanması için bir bezle üzerini sarın Ilık bir ortamda 1 saat dinlendirin. Hamur kabardıktan sonra tezgaha alın. İstediğini şekli verdiğiniz hamurları yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve yeniden üzerini kapatıp ikinci kez mayalanmaya bırakın ve 15-30 dakika dinlendirin.
Hamurun mayalanmasının tamamlanmasının ardından üzerine hafifçe su sürebilir veya ince bir tabaka yoğurt uygulayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 220-230 derece fırında yaklaşık 25-35 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.
EVDE EKMEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI Hamuru mayalandırmak için ılık su kullanın. Unu mayalı karışıma azar azar ekleyin. Bu şekilde karışımın nemi dengeli bir şekilde kalmış olur. Hamurun kabarması için ılık bir ortamda üstü sarılı bir şekilde dinlendirin. Hamurun kıvamı çok önemli. O nedenle fazla un eklemeyin. Çok eklenen un ekmekleri piştikten sonra kuru ve sıkı olmasına neden olur. Fırını önceden ısıtmak da önemli. Isınan fırın ekmeğin dengeli bir şekilde pişmesini sağlar.
Fırından çıkan ekmeği hemen kesmek yerine bir süre dinlendirin. İçerisindeki buhar geçip tamamen soğuduğunda dilimleyin. Ekmek çok sıcakken kesmeye çalışmak dağılmasına neden olur. Ekmekleri soğuduktan sonra temiz bir bez torbada veya kapalı bir ekmek kutusunda muhafaza edin. Ekmekleri daha uzun süre saklamak istiyorsanız dilimleyip dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23