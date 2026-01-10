Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen Ulusal Vefa Programı için 2026 yılı bütçesinden 5,1 milyar lira kaynak ayrıldığını duyurdu.

"VATANDAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Vefa Programı'nın 2022 yılında ulusal program haline getirildiğini hatırlatarak, kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların düzenli aralıklarla ziyaret edildiğini, ev ve kişisel temizliklerinin sağlandığını belirtti. Göktaş, "Hak ettikleri yaşam standartlarının sağlanması ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK ÇEYREK ÖDEMESİ: 1,3 MİLYAR LİRA

Programın 2026 bütçesi kapsamında ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrek ödemesi olan 1,3 milyar liranın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına aktarıldığını açıklayan Göktaş, desteklerin yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

2026 HEDEFİ: 132 BİN KİŞİYE ULAŞMAK

Ulusal Vefa Programı'ndan 2025 yılında yaklaşık 128 bin kişinin yararlandığını aktaran Bakan Göktaş, 2026'da bu sayının artırılarak 132 bin kişiye ulaşılmasının planlandığını belirtti.

DOĞURGANLIK HIZINDAKİ DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Bakan Göktaş, geçtiğimiz günlerde de doğurganlık hızında kritik eşiğin altına düşüldüğünü belirterek uyarılarda bulunmuştu. Hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk olmadığını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu, evlerimizin yarısından fazlasında çocuk sesi duyulmadığı anlamına geliyor. Gençlerin evlenmesini, aile kurmasını ve çocuk sahibi olmasını desteklemeden nüfus sorununa çözüm üretilemez. Evlenme ve ebeveyn olma yaşı da yükseldi. Kadınlarda ilk anne olma yaşı 2001 yılında 25.8 iken 2024'te 29.3'e çıktı. İlk baba olma yaşı ise 26'dan 28'e yükseldi. Ve bu durum doğurganlığı doğrudan etkiledi. Birleşmiş Milletler'in çok düşük senaryosuna göre Türkiye nüfusu 2100 yılında 25 milyona gerileyebilir" demişti.