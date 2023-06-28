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Gündem Bakan Fidan'dan Yunan mevkidaşıyla kritik görüşme!
Gündem

Bakan Fidan'dan Yunan mevkidaşıyla kritik görüşme!

Yeniakit Publisher
2023-06-28 22:50:00 -
Bakan Fidan'dan Yunan mevkidaşıyla kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı telefonla arayarak yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Hakan Fidan, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüştü.

Her iki bakan da iki ülke ilişkilerini geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.

Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Gerapetritis'i yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından da dostluk atmosferinde geçen görüşmede, iki mevkidaşın 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmeyi kararlaştırdığı bildirildi.

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