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Siyaset Bakan Fidan'dan yüce Kur'an'a yönelik saldırıya ilişkin hamle!
Siyaset

Bakan Fidan'dan yüce Kur'an'a yönelik saldırıya ilişkin hamle!

Yeniakit Publisher
2023-07-21 21:22:00 - 2023-07-21 21:33:10
Bakan Fidan'dan yüce Kur'an'a yönelik saldırıya ilişkin hamle!

İsveç'in Irak Büyükelçiliği binası önünde yüce Kur'an'a yönelik saldırıyı değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanacağını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonla görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik açıklamalarda bulundu.

İsveç'in Irak Büyükelçiliği binası önünde yüce Kur'an'a yönelik saldırıyı değerlendiren Bakan Fidan, "Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara İslam dünyası olarak organize bir tepki koymadığımız sürece batılı ülkeler bunun farkına varmayacak." dedi.

Bakan Fidan saldırıya karşın alınan kararı şöyle duyurdu:

İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplayıp somut olarak hangi adımları atabileceğimizi konuşacağız.

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