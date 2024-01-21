Bakan Fidan'dan kritik Gazze görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti. Kabulde, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.
Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Hakan Fidan açıkladı Türkiye ile Japonya arasında Dünyanın en önemli gündemi konusunda işbirliği