  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

4 buçuk yıl böyle geçti! Turist Ekrem'in seyahatleri

Japon yazar ödüllü romanında yapay zeka kullandı iddiasına inceleme! Beklenmeyen sürpriz: itiraf etti! Oyuna ise çok şaşıracaksınız!

İran'dan İsrail'e saldırı cevabı: Karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Çin ve Brezilya'dan tarihi çıkış

Rusya sürpriz gelişmeyi duyurdu: Türkiye indirime gitme kararı aldı

Bir ilk gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı

Birleşik Krallık'ın flaş sözleri! 2 adet mayın avlama gemileri çarpıştı: Sebep olanlara ateş püskürdü! İddialı çıkış

Bakan Ali Yerlikaya'dan 'Kaymakam imamı dövdü' iddiasıyla ilgili flaş çıkış: Hatırlatmada bulunulmuş

Yunanistan Türkiye'nin F-35'lere nasıl darbe vuracağını açıkladı! O silahlarıyla F-35'leri düşürebilirler
Gündem Bakan Fidan'dan kritik Gazze görüşmesi
Gündem

Bakan Fidan'dan kritik Gazze görüşmesi

Yeniakit Publisher
2024-01-21 01:08:00 -
Bakan Fidan'dan kritik Gazze görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti. Kabulde, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.

Kaynak: AA

Erdoğan ve Hakan Fidan’dan bomba hamle! O alçaklık karşısında hemen bu kararı aldılar
Erdoğan ve Hakan Fidan’dan bomba hamle! O alçaklık karşısında hemen bu kararı aldılar

Medya

Erdoğan ve Hakan Fidan’dan bomba hamle! O alçaklık karşısında hemen bu kararı aldılar


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Fidan'dan kritik Kızıldeniz, Suriye ve Irak uyarısı!
Hakan Fidan'dan kritik Kızıldeniz, Suriye ve Irak uyarısı!

Gündem

Hakan Fidan'dan kritik Kızıldeniz, Suriye ve Irak uyarısı!

Hakan Fidan açıkladı Türkiye ile Japonya arasında Dünyanın en önemli gündemi konusunda işbirliği
Hakan Fidan açıkladı Türkiye ile Japonya arasında Dünyanın en önemli gündemi konusunda işbirliği

Gündem

Hakan Fidan açıkladı Türkiye ile Japonya arasında Dünyanın en önemli gündemi konusunda işbirliği

Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular
Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular

Gündem

Resmen çılgına dönmüştü! Ve Hakan Fidan rest çekti! İşte kızdıran konular

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Siyaset

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hakan Fidan KYB'ye rest çekti! Ankara'yı huzursuz eden 4 başlık kulislerde konuşuluyor
Hakan Fidan KYB'ye rest çekti! Ankara'yı huzursuz eden 4 başlık kulislerde konuşuluyor

Gündem

Hakan Fidan KYB'ye rest çekti! Ankara'yı huzursuz eden 4 başlık kulislerde konuşuluyor

Bakan Hakan Fidan, Kral II. Abdullah ile görüştü
Bakan Hakan Fidan, Kral II. Abdullah ile görüştü

Gündem

Bakan Hakan Fidan, Kral II. Abdullah ile görüştü

Hakan Fidan’dan beklenmedik hamle! Apar topar bu kararı aldı! Bakalım bundan sonra ne olacak
Hakan Fidan’dan beklenmedik hamle! Apar topar bu kararı aldı! Bakalım bundan sonra ne olacak

Gündem

Hakan Fidan’dan beklenmedik hamle! Apar topar bu kararı aldı! Bakalım bundan sonra ne olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23