Bakan Fidan'dan İsveç'e ayar: Somut adım atın

Görüşmede, Kur’an-ı Kerim’e karşı İsveç’te düzenlenen saldırılar ele alındı. Bakan Fidan, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyelik süreci de ele alındı.

Bakan Fidan, İİT toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuran-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıları görüşmek üzere 31 Temmuz Pazartesi günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 18'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İsveç ve Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıları görüşmek üzere 31 Temmuz Pazartesi günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek İİT 18'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacaktır. Toplantı çerçevesinde Avrupa'da artan İslam düşmanlığı bağlamında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu menfur saldırılara karşı İİT üye ülkelerince ortak bir tutum benimsenmesi ele alınacaktır" denildi.