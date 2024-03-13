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Gündem Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
Gündem

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Yeniakit Publisher
2024-03-13 03:37:00 -
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden Gazze'yi konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan ve Al Sani görüşmesinde, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı.

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