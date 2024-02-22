Bakan Fidan'dan Brezilya'da Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, burada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Rio de Janeiro'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi." denildi.

Bakan Fidan Gazze için devrede

Görüşmede, Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

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Ukrayna'daki savaş, NATO’nun genişleme süreci, Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ilerleyen dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin takvimi konuşuldu.