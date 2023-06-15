Bakan Fidan'a 3 mevkidaşından tebrik!
Yeni dönem Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Dış İşleri Bakanı olarak yer alan Hakan Fidan, üç mevkidaşı tarafından tebrik edildi.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Bakan Fidan'ı kutladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Colonna, Cohen ve Xhaçka ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Görüşmelerde mevkidaşları Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.