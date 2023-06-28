Bakan Fidan ve AK Parti'den skandal karara büyük tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı;

İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi’nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz.

EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.



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BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA: AŞAĞILIK EYLEM...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da skandal karara tepki gösterdi.

Bakan Fidan açıklamasında, ''Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum" dedi.