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Gündem Bakan Fidan, Rüstem Umerov ile görüştü
Gündem

Bakan Fidan, Rüstem Umerov ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-05-14 17:36:00 -
Bakan Fidan, Rüstem Umerov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.
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