Bakan Fidan, Rüstem Umerov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü.
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