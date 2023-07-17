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Gündem Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Gündem

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-07-17 21:46:00 - 2023-07-17 21:48:04
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması'na ilişkin son gelişmeler ele alındı.

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