Bakan Fatih Dönmez’in acı günü Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 66 yaşında vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, İstanbul’da toprağa verildi. Öztürk’ün naaşı, Ataşehir Libadiye Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve diğer sevenleri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.