Bakan Fatih Dönmez’in acı günü
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.12 Ekim 2019 Cumartesi 10:46
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 66 yaşında vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, İstanbul’da toprağa verildi. Öztürk’ün naaşı, Ataşehir Libadiye Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve diğer sevenleri katıldı.
YORUM YAZ