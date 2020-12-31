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Aktüel Bakan Fatih Dönmez'den yeni yıl mesajı
Aktüel

Bakan Fatih Dönmez'den yeni yıl mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021'in tüm zorlukların en kısa sürede geride bırakılacağı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:30:00 -
Bakan Fatih Dönmez'den yeni yıl mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 2020'nin önemli gelişmelerine ve 2021 yılından beklentilerine yer verdi.

Bu yıl insanlığın zor bir sınav verdiğini belirten Dönmez, "Mesele insansa, enerjide bahaneye yer yok. Biz de insanımızdan aldığımız güçle mazeret üretmeden, milletimiz ve ülkemiz için durmadan çalıştık. Tüm zorlukları en kısa sürede geride bırakacağımız bir yeni yıl temennisiyle." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, paylaştığı videoda Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, 52 HES açılışı gibi bu yılın önemli gelişmelerine yer verdi.

 

 

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