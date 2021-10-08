Bakan Fatih Dönmez'den "bor" müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde yaşanan enerji krizi hakkında konuşan Bakan Dönmez, "30 yıldır bu sektörün içindeyim. Böylesini görmedim. Bu yıl petrolün varil fiyatı 80 doların üzerinde. Avrupa'da üretim azaldı. Bu durum fiyatlarda yükselmeye neden oldu. Güneydoğu'da yeni açtığımız petrol kuyulardan çok sevindirici haberler geliyor" dedi.

Elektrik fiyatlarına zam gelecek mi?

Kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde azalma meydana geldiğini belirten Dönmez, "Teknik altyapı olarak herhangi bir sorun yok, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı" dedi.

Bakan Dönmez, elektrik fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği sorusuna ise "Dar gelirli ailelerin elektrik tüketimlerinin bir kısmını karşılıyoruz. Devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmıyor" yanıtını verdi.

Doğal gaz arzında bir sorun olmadığını aktaran Dönmez, "Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. Yetkililer bu konuda bir sıkıntı olmayacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

"Rekor kıracak"

Bor ihracatında rekor beklediklerinin müjdesini veren Bakan Dönmez şunları kaydetti:

"Maden ihracatı yılın ilk 9 ayında 4,38 milyar dolara çıktı. Yılı 6-6,5 milyar dolarla kapatabiliriz. Bu yıl Eti Maden bor ihracatında bir rekor kıracak."