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Bakan Fatih Dönmez ASELSAN'ı ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ASELSAN'ın askeri ürünler üretmek amacıyla yola çıktığını ancak sivil uygulamalar için de proje geliştirdiğini belirtti.

16 Kasım 2018 Cuma 14:12
Bakan Fatih Dönmez ASELSAN'ı ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ASELSAN'ın Macunköy'deki tesislerinde incelemelerde bulundu.

Ziyareti sırasında Bakan Dönmez'e ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından yürütülen projeler konusunda bir sunum yapıldı.

Enerji, güvenlik, ulaştırma, sağlık haberleşme ve siber güvenlik konularını içeren sunumda, ASELSAN’ın Milli Akıllı Şebeke Yönetimi Sistemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı projeleri kapsamında yer alan Milli Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA), Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları için Güç Dönüşüm Sistemleri, Enerji Depolama Yönetimi Sistemleri konularında görev almaya hazır olduğu aktarıldı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan Dönmez, askeri ürünleri üretmek amacıyla kurulan ASELSAN'ın sivil uygulamalar için de proje geliştirdiğine dikkati çekti.

Dönmez, "Milli Enerji ve Maden Politikası'nı tanıtırken arz güvenliği, yerlileştirme, yerli teknolojinin önemini vurguladık. Yaptığı ulusal ve uluslararası her projeyle milli gururumuz olan ASELSAN, kurulduğu günden bu yana kendini sürekli geliştiren, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla öncü kurumların başında geliyor. Ar-Ge çalışmalarında sabırlı olmak gerek. Savunmada başarılan yerlileştirme enerjide neden başarılamasın? Bu çerçevede, ASELSAN'ın enerji, güvenlik, ulaştırma, sağlık gibi konularda milli teknolojiyi geliştirmesi, bu alanlardaki hareket kabiliyetimizin artması adına oldukça önemli.Teknoloji üretmek için şirketlerin önünü açacak projelerin araştırma ve geliştirmeden ticarileşmeye gidecek serüvenine destek olmak gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, ziyareti sırasında ASELSAN’ın enerji alanındaki yeni siber güvenlik çalışmaları ile Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli elektrikli otobüsünü de yakından inceledi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:12
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. ASELSAN

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