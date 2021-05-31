  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de son bilanço açıklandı
Agüero resmen Barcelona'da!
Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi
Acı haber! Kalp krizi geçiren asker şehit oldu
Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı

Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 16:14:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda tütün ve tütün ürünlerinin birçok hastalığı tetiklediğine dikkat çekerek, "Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız. Üstelik bile bile. Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sağlık için karar günü olsun" ifadelerine yer verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay