  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bakan Fahrettin Koca'dan kritik çağrı

83 milyona çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 16:07:00 - 2020-08-16 16:15:30
Bakan Fahrettin Koca'dan kritik çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

83 milyona çağrı yapan Bakan Koca, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat! Mühim uyarı
Ekonomi

Altın için dikkat! Mühim uyarı

Pandemi nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesinin ardından kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusu..
Annesi muhalif bir tavır takınmıştı... Erol Olçok’un oğlundan çok konuşulacak AK Parti yorumu
Siyaset

Annesi muhalif bir tavır takınmıştı... Erol Olçok’un oğlundan çok konuşulacak AK Parti yorumu

Şehit Erol Olçok’un oğlu ve şehit Abdullah Tayyip Olçok’un kardeşi Emir Olçok, AK Parti hakkında dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Annesi Ni..
İki ülke arasında gerginlik
Dünya

İki ülke arasında gerginlik

Karadeniz’de Rusya sınırlarına doğru uçtuğu belirlenen ABD uçağına Su-27 jeti ile müdahale edildi.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı