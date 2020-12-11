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Gündem Bakan Fahrettin Koca uyarmıştı... O kentimizde alarm verildi
Gündem

Bakan Fahrettin Koca uyarmıştı... O kentimizde alarm verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Antalya’daki vaka artışına dikkat çekip uyarılarda bulunmuştu. Bakan Koca’nın uyarılarının ardından Antalya alarma geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:42:00 -
Bakan Fahrettin Koca uyarmıştı... O kentimizde alarm verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da, koronavirüs tedbirleri artırılıyor. Sağlık İl Müdürlüğünce de 500 olan filyasyon sayısı 550'ye çıkarıldı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan Kovid-19 yoğun bakım yatağı 30'a çıkarıldı.

O caddeye kişi sınırlaması getirildi

Kentte işlek caddelerde görevli polis, jandarma ve zabıta ekip sayısı artırıldı, sahillerde, park ve bahçelerde birtakım tedbirler alındı, bank ve oturma gruplarının üzerine şeritler çekildi. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi'nde de kişi sınırlamasına gidildi.

Muratpaşa İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, söz konusu caddeye girişleri 3 bin 500 kişiyle sınırlandırdı. Caddenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. Burada nöbet tutan zabıta ekipleri ise maske takmayan veya sosyal mesafeye uymayan vatandaşları sık sık uyarıyor.

Sayılar artırılıyor

Sağlık İl Müdürlüğünce de 500 olan filyasyon sayısı 550'ye çıkarıldı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan Kovid-19 yoğun bakım yatağı 30'a çıkarıldı. Yaklaşık bir haftada 650 site dezenfekte edildi.

 

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