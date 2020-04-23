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Gündem

Bakan Fahrettin Koca, son tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

2020-04-23 20:04:00 - 2020-04-23 20:20:38
Bakan Fahrettin Koca, son tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadelerini kullandı.

Tabloya göre; son 24 saatte 3116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 101 bin 790, toplam can kaybı 2491 oldu.

Dünkü tablo ise şu şekildeydi:

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