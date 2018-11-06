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Bakan Ersoy'un eşi Devrek bastonuna hayran kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde gezdiği bastoncular çarşısında gördüğü Devrek bastonuna hayran kaldı.

06 Kasım 2018 Salı 21:54
Bakan Ersoy'un eşi Devrek bastonuna hayran kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un da aralarında bulunduğu ve “Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği” üyeleri ile birlikte çıktığı tur gezisinin son durağı Zonguldak’ın Devrek ilçesinde mola vererek yetkililerden ilçenin tarihi ve yöresel ürünleri hakkında bilgiler aldı.

Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitimini tam olarak almasını sağlamak amacıyla kurulan “Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği” Başkan Yardımcısı Pervin Ersoy, dernek üyeleri ile birlikte Zonguldak’ın Devrek ilçesine gelerek burada ilçenin simgesi olan dünyaca ünlü Devrek bastonunu inceledi.

Gezinin son durağı Devrek oldu

 

Devrek Kaymakamı Tolga Polat ve Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından karşılanan heyet, ilk olarak bastoncular çarşısını gezerek burada baston hakkında bilgi aldılar. Daha sonra ilçenin en eski bastoncuları arasında olan Çelebi Bastonculuğu ziyaret eden Ersoy ver beraberindekiler burada bastonun tarihi ve yapılışı hakkında bilgiler aldı. Tur gezisi hakkında bilgi veren Pervin Ersoy, “Turizme katkı amacıyla düzenlediğimiz gezimizin son durağı Devrek oldu” dedi.

Çelebi Bastonculuğu gezen Ersoy, hayranlığını gizleyemedi. Ersoy, Devrek bastonunun asaletin simgesinin olduğunu duyunca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ersoy’a baston yapılışının sunumu hakkında bilgi verilmesinin ardından Bakan Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy’a Devrek bastonu hediye edildi. Ersoy ardından beraberindekiler eşliğinde ilçeden ayrıldı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 21:54
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