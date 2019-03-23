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Bakan Ersoy’dan turizm özeleştirisi: “Turist sayısı konusunda olması gereken yerin çok aşağısındasınız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Isparta’nın Antalya’ya yakınlığı bakamından turist sayısındaki azlığı konusunda özeleştiri yaparak, gerekli çalışmaların kısa zaman içerisinde yapılacağını söyledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 19:26
Bakan Ersoy’dan turizm özeleştirisi: “Turist sayısı konusunda olması gereken yerin çok aşağısındasınız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Isparta’nın Antalya’ya yakınlığı bakamından turist sayısındaki azlığı konusunda özeleştiri yaparak, gerekli çalışmaların kısa zaman içerisinde yapılacağını söyledi. Bakan Ersoy, “Doğru bir plan ve programla mevcut potansiyelinizi iyi bir şekilde ortaya çıkarabilirsek, çok ciddi turist alma ihtimaliniz var, alacaksınız da” dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ITSO) düzenlenen toplantıda turizmin sektör temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bakan Ersoy ile birlikte TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan da katıldı. Bakan Ersoy, katıldığı toplantıda ilk olarak ITSO Başkanvekili Mustafa Tutar’dan kentte turizm faaliyetleri ve çalışmalar hakkında brifing aldı.



“Açıkçası ben bu potansiyeli gördükten sonra şaşırdım”


Brifing sonunda sektör temsilcilerine hitap eden Bakan Ersoy, “Biz, turizmi 81 ile yaymak projesiyle yola çıktık. O yüzden bütün şehirlerimizi de geziyoruz. Bugün de Isparta’daydık. Birkaç saattir Isparta’nın turizm potansiyeliyle ilgili sunumları başkan adaylarımız bana yaptılar. Açıkçası ben bu potansiyeli gördükten sonra şaşırdım. Turist sayısı konusunda olması gereken yerin çok aşağısındasınız. Turist derken, ağırlıklı olarak yabancı turisti kast ediyorum. İlginç olan bir şey, Türkiye’nin en çok turist girişinin yapıldığı Antalya Havalimanı’na bir buçuk saat mesafedesiniz. Doğru bir plan ve programla mevcut potansiyelinizi iyi bir şekilde ortaya çıkarabilirsek, çok ciddi turist alma ihtimaliniz var, alacaksınız da. Burada, birkaç tane projenizi zaten biz de destekleyeceğiz. İnşallah, başkan seçimden sonra Ankara’ya gelecek, projeleri değerlendirip, öncelikleri hızlı bir şekilde destekleyeceğiz. Ben bugün çok detaylı konuşmak yerine sizi dinlemek istiyorum. Turizm konusunda önerilerinizi, sorularınızı ve beklentilerinizi, uzmanlık alanımda elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevaplandıracağım” dedi.


Bakan Ersoy daha sonra yaklaşık 1 saat boyunca sektör temsilcilerinin soru, görüş ve önerilerini dinledi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:26
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