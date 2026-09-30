Bakan Ersoy Kütahya'da 62 bin 701 eserlik Arkeoloji ve Maden Müzesi'ni açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gittiği Kütahya'da, kentin 90 yıllık müzecilik yolculuğunda arkeolojiyi, kent ve etnografyayı, çiniyi, madeni ve çocuk müzeciliğini ilk kez tek çatı altında buluşturan Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nin açılışını yaptı. Ersoy, şehrin kültür ve turizmine son 24 yılda 612 milyon lira yatırım yapıldığını açıkladı.

Yeni müzede toplam 62 bin 701 eser muhafaza edilecek; bunların yaklaşık 3 bin 300'ü teşhirde ziyaretçilerle buluşacak.

Ersoy'un paylaştığı verilere göre kentte işletme belgeli konaklama tesisi sayısı 3'ten 75'e, yatak kapasitesi 324'ten 4 bin 407'ye yükseldi. Kütahya'nın tanıtımından turizm altyapısına, arkeolojik kazılardan kültürel mirasın korunmasına uzanan çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı: "Proje ve politika geliştirerek, eser ve hizmet üreterek, bütün kazanımlarımızı koruyarak ve sürdürülebilirliklerini teminat altına alarak ülkemizin ve insanımızın geleceğini adım adım inşa ediyoruz."

Koleksiyonda 30 bin 959 arkeolojik eser ve 27 bin 664 sikke var

Müze; arkeoloji, kent ve etnografya, çini, maden ve çocuk olmak üzere beş temaya ayrılmış bölümlerden oluşuyor. Koleksiyonda 30 bin 959 arkeolojik eser, 4 bin 78 etnografik eser ve 27 bin 664 sikke bulunuyor.

Ersoy, müzenin Bakanlık, Kütahya Valiliği ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 2013'te imzalanan protokolle başlayan uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olduğunu, proje ve yapım sürecinin 2015'te başladığını anlattı. Binada Müze Müdürlüğünün yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü de hizmet verecek.

Ersoy'un Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kazı ve restorasyon projesi olarak nitelendirdiği Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki çalışmaların sonuçları da bu müzede görülebilecek. Bakana göre sergilenecek eserlerin önemli bir bölümü, 12 aylık kazı statüsünde çalışmaların sürdüğü Aizanoi Antik Kenti ile başta Seyitömer Höyük olmak üzere bölgedeki kurtarma kazılarından geldi. Kazılarına 2022'de başlanan ve 12 aylık statüye alınan Tavşanlı Höyük'te gün yüzüne çıkarılacak eserler de burada ziyaretçilerle paylaşılacak.

Müzecilik serüveni 1936'da bir depoyla başladı

Ersoy, Kütahya'daki müzecilik çalışmalarının 1936'da Vahit Paşa Kütüphanesi binasında oluşturulan müze deposuyla başladığını hatırlattı. Vacidiye Medresesi 1965'te arkeoloji müzesi olarak hizmete girdi; Lajos Kossuth'un yaşadığı 18'inci yüzyıldan kalma Türk evi 1982'de müzeye dönüştürüldü. Germiyan Beyi İkinci Yakub'un külliyesindeki imaret bölümü ise 1999'da Çini Müzesi oldu.

Bakan, gelinen noktayı şu sözlerle anlattı: "Şimdi biz bu 90 yıllık yolculukta ilk kez Kütahya'nın arkeolojik mirasını, kent ve etnografya koleksiyonlarını, çini geleneğini, üretim ve madencilik hafızası ile çocuklara yönelik müzecilik yaklaşımını yeni müzemizin çatısı altında bir araya getirmiş oluyoruz. Böylece ziyaretçilerimize Kütahya'nın hikayesini birbirinden ayrı parçalar halinde değil, binlerce yıl boyunca birbirini tamamlayan kültürel katmanlarıyla birlikte deneyimleme imkanı sunuyoruz." Ersoy, Friglerden Roma ve Bizans'a, Selçuklulardan Germiyanoğulları ve Osmanlı'ya uzanan birikimin yeni müzeyle korunacağını ve gelecek kuşaklara aktarılacağını söyledi.

Hac Şahadetnameleri cami duvarındaki delikten çıktı

Müzenin eserleri arasında, Mekke, Medine ve Kudüs'ün 1816-1817 yıllarına ait tasvirlerini içeren Hac Şahadetnameleri de yer alıyor. Ersoy'un aktardığına göre belgeler, 2022'de Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerinin Parmakören Köyü Camii'nde yaptığı incelemeler sırasında, cami duvarındaki bir deliğe sıkıştırılmış halde bulundu. Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanlarının restore ederek orijinal haline getirdiği eserler, ait oldukları şehre döndü.

Ersoy'dan anne ve babalara müze çağrısı

Müzeleri yalnızca kültür varlıklarının korunduğu ve sergilendiği mekânlar olarak görmediklerini belirten Ersoy, Bakanlığın yaklaşımını şöyle özetledi: "Araştırmanın, eğitimin, kültür ve sanatın toplumla buluştuğu, toplumun kültürel hafızasını güçlendiren ve şehirlerin kültürel hayatına yön veren yaşayan kurumlar olarak ele alıyor, bu bakış açısıyla inşa ediyoruz."

150 kişilik konferans salonu, geçici sergi alanı, çocuk müzesi ve restoran alanı bulunan müzeyi farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap eden yaşayan bir kültür merkezi olarak tanımlayan Bakan, özellikle anne ve babalara müzeyi aile programlarına dahil etmeleri çağrısında bulundu. Ersoy, çocukların antik kentlerden çinilere, gündelik hayattan madenciliğe kadar bu toprakların hafızasını görerek ve deneyimleyerek öğrenmelerinin önemine işaret etti.

Bakan, Kütahya programında AK Parti teşkilat mensuplarıyla da bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, MKYK Üyesi Erkan Güral ile Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir katıldı. Ersoy, milletvekilleri, belediyeler ve teşkilat mensuplarıyla vatandaşların istek, ihtiyaç ve beklentilerini, Kütahya için atılması gereken adımları ele aldıklarını ifade etti.

Müzenin şehrin kültür turizmine önemli bir ivme kazandıracağına inandığını söyleyerek hayırlı olmasını dileyen Ersoy, temasları kapsamında Kütahya Valiliğini ve Gülsüm Güral Çini Müzesini de ziyaret etti, çinici esnafıyla buluştu.