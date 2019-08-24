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Bakan Ersoy Kapıkule’de incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapıkule Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:12
Bakan Ersoy Kapıkule’de incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapıkule Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, yıllık izinleri sonrası yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçi ailelerle görüşerek, bu yıl ilk kez hizmete açılan özel otopark alanı ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapıkule Sınır Kapısı’na gelerek, incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, bu yıl ilk kez hizmete alınan özel otopark alanı ile ilgili gurbetçi ailelerle fikir alışverişinde bulunarak, yeni uygulamanın kendileri tarafından olumlu karşılandığını söyledi.



“Gurbetçilerimizin bekleme sürelerini azaltmak için yeni sistemler, yazılımlar geliştireceğiz”


Bakan Ersoy, Kapıkule’deki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Edirne’de hem açılışlarımız vardı, hem de Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı daha önceden açtığımız ya da açmaya hazırlandığımız yerlerin ziyaretleri vardı. Bu bağlamda gelmişken Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nı da görmek istedik. Biliyorsunuz her yıl çok sayıda yurt dışındaki yerleşik Türk vatandaşımız tatillerini, izinlerini Türkiye’de geçiriyorlar. Onların sorunlarını dinlemek açısından faydalı bir şey oldu. Bu kapı özellikle çok yoğun bir kapı, Meksika’dan sonra dünyanın en büyük sınır kapılarından birisi, yoğun açısından da birinci sırada yer alıyor. Valiliğimiz bu yıl özellikle birçok yeni çalışma yaptı. Yeni otopark sistemine geçti, rezervasyon sistemine geçti. Beklerken yollarda beklenmesi yerine, hem tırların hem vatandaşların özel otoparklarda bekliyorlar valilik tarafından hazırlanmış olan. Biz de Yurt Dışı Türkler Başkanlığı tarafından ikramlarda bulunuyoruz onlara. Su olsun, lokum olsun, çocuklarla ilgili oyun sahaları olsun bunları her sene daha da geliştireceğiz. Vatandaşlarımızın ilave taleplerini gündeme alarak, iyileştirmeler yapacağız. Ama tabi biz ne kadar yaparsak yapalım, bizim kapıyı ne kadar rahatlatırsak rahatlatalım sonuçta başka bir devlete sınır geçişi bu. Bulgaristan aynı hızda yapamadığı için her zaman bu kuyruk ve birikim sistemleri, gurbetçilerimizin yoğun trafik oluşturduğu aylarda maalesef oluyor. Ama biz hem onlarla da görüşerek, onlarında hızlandırıcı birkaç çalışma yaparak, bu trafiğin rahatlaması için veya burada beklemek zorunda olan insanların sırayla geleceklerini sağlayacak yeni sistemler, yazılımlar üzerinde de çalışacağız. Otopark bunlardan birisiydi. Otopark sistemi. Şimdi bir daha ki sene biraz daha geliştirerek, en azından Bulgaristan hükümetinin kapasitesine uyumlu bir rahatlatıcı bir geçiş sağlayabilirsek, gurbetçilerimizin de bekleme süresini azaltmış olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:12
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