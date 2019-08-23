0553 313 94 23

Bakan Ersoy, Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC temasları kapsamında kapalı tutulan Maraş bölgesini dün akşam saatlerinde önce helikopterle havadan, ardından karadan detaylı olarak inceledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:11
Bakan Ersoy, Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC temasları kapsamında kapalı tutulan Maraş bölgesini dün akşam saatlerinde önce helikopterle havadan, ardından karadan detaylı olarak inceledi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC temasları kapsamında Kapalı Maraş’ı ziyaret etti. KKTC’nin Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a destek mesajı verdi. Bakan Ersoy, KKTC temaslarını akşam saatlerinde kapalı Maraş bölgesinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği incelemelerle tamamladı. Kuzey Kıbrıs’ın mülkiyet envanter çalışmasının tamamlanmasının ardından KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Bakan Ersoy, Bakanlık olarak KKTC’ye gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



Kapalı bölgede ayrıntılı inceleme


Kuzey Kıbrıs’ın kapalı tutulan Maraş bölgesini dün akşam saatlerinde önce helikopterle havadan inceleyen Ersoy, daha sonra bölgeyi karadan da detaylı olarak inceledi. Bakan Ersoy’a incelemelerinde KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel eşlik ederken, bölge hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ersoy, Kıbrıs’ın girilmeyen bölgesi olan Kapalı Maraş’ta gerçekleştirdiği 3 saatlik incelemenin ardından dün geç saatlerde yurda döndü.


KKTC’nin 45 yıldır tel örgülerle çevrili ve askeri koruma altındaki yerleşim bölgesine giriş çıkışlar 1974 yılından beri kapalı durumda.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ersoy, KKTC'de kapalı Maraş bölgesini inceledi
    1. Ersoy, KKTC'de kapalı Maraş bölgesini..
    2. ANALİZ – İran-ABD geriliminde son durum
    3. Esenyurt’ta bir evden para ve yüzük..
    4. ABD'li Coleman men cezasıyla karşı..
    5. Kick Boks Gençler Milli Takımı, Avrupa..
    6. Telefonla cinsel tacize 6 yıl 9 ay hapis
    7. Günyüzü’nde haşhaş kapsülü alımı devam..
    8. Derya Can’dan yeni dünya rekoru
    9. Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı..
    10. Altay’da bir formaya iki aday
    11. İzmir'deki yangında hasar tespit..
    12. Kültür Kongre Merkezinde kapsamlı..
    13. Jandarma’dan ‘Yayaların geçiş..
    14. Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile..
    15. AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz’dan..
    16. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği,..
    17. SODİGEM Blokzincir’i ele aldı
    18. İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım
    19. 3. Etap Raylı Sistemde Varsak-Otogar..
    20. Bilecikspor yeni sezon çalışmalarına..
    21. Bedensel Engelliler Atletizm Milli..
    22. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon..
    23. Sözde çevreciler uyarırken kirletti
    24. Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in..
    25. Altın fiyatları
    26. Fethiye’de trafiği tehlikeye düşüren..
    27. 50 binden fazla çocuk “Enerji Tasarruf..
    28. G7 Zirvesi, yarın protestoların..
    29. Ertuğrul Gazi Camii inşaatına denetim
    30. MHP’den ilçe başkanlıklarına Malazgirt..
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi