Bakan Ersoy: İstanbul dünyanın bir numaralı gastronomi şehri

Restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi'nin 2026 İstanbul-İzmir-Muğla-Kapadokya seçkisi ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektördeki son gelişmeleri ve hedefleri açıkladı. 2026 seçkisinde toplam 171 restoran yer alırken, 2'si iki, 15'i bir Michelin Yıldızı kazandı.

'İSTANBUL, YENİ DÜNYANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ'

Bakan Ersoy, gastronomi turizminin önemine değinerek, İstanbul’un küresel başarısını vurguladı:

"Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından hazırlanan Seyahat Trendleri 2025 Raporu’na göre İstanbul, dünyanın bir numaralı gastronomi şehiri. Asya, Orta Doğu, Akdeniz ve Avrupa mutfaklarının en iyi örneklerini sunan gastro-şehrimiz İstanbul, yeni dünyanın en iyisi seçildi."

'KAPADOKYAMIZIN DA LİSTEDE YER ALACAK OLMASININ SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ'

Ersoy, rehberin dördüncü yılında Kapadokya'nın da listeye girmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Bakan, en önemli gelişmeyi ise şu sözlerle duyurdu:

"Bir sonraki Michelin Rehberi seçkisinin Türkiye'nin tamamını kapsayacak olmasıdır. Bu yeni alınan kararla artık her restoran her şehirde Michelin'e aday."

KONAKLAMA TESİSLERİMİZİN SERTİFİKASYONUNU 2030 YILINA KADAR TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ

Sürdürülebilirlik konusuna değinen Bakan Ersoy, Türkiye'nin GSTC ile iş birliği yaparak, hükümet düzeyinde sürdürülebilirlik sertifikasyon çerçevesi geliştiren ilk ülke olduğunu belirtti. Ersoy, "Ülkemizdeki tüm konaklama tesislerimizin sertifikasyon sürecini 2030 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Konaklama sektöründeki hizmet kalitesinin Michelin Key sistemiyle de ödüllendirildiğini, Türkiye'den 22 otelin "1", 3 otelin "2" ve 1 otelin "3" Michelin Key ödülüne sahip olduğunu ekledi.

'TURİZM GELİRLERİMİZ 50 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ AŞMIŞTIR'

Turizmde nitelikli turiste odaklanma stratejisinin sonuç verdiğini belirten Ersoy, rakamları paylaştı:

"Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla kişi başı ortalama harcama 103 dolar seviyesine çıkarken, turizm gelirlerimiz de 50 milyar dolar seviyesini aşmıştır."