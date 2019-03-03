Bakan Ersoy: “İlk uçak piste indiğinde turizm için ana kapılardan biri Mersin’de açılmış olacak”

MERSİN (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda işlerin hızlandığını belirterek, bu ay ilk uçağın piste ineceğini söyledi. Ersoy, “İlk uçak piste indiğinde turizm için ana kapılardan biri Mersin’de açılmış olacak” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bir dizi inceleme ve ziyaret için Mersin’e geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın da eşlik ettiği Bakan Ersoy, Mersin ziyaretine Kazanlı turizm bölgesinde inceleme yaparak başladı. Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun da katıldığı incelemede bölge ile ilgili bilgi alan Bakan Ersoy, daha sonra Mersin Valiliğini ziyaret etti. Bir süre Vali Su ile görüşen Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada turizmde sayıları artırmak amacıyla 70 milyon turist hedefi belirlediklerini anımsatarak, bu hedefe ulaşabilmek için de 81 ile, Türkiye geneline yaymaları gerektiğini söyledi. Bu amaca ulaşabilmek için yeni bir çalışma başlattıklarını ifade eden Ersoy, “İl il, bölge bölge geziyoruz. Turizmle ilgili potansiyeli ortaya çıkarabilmek ve geliştirebilmek için il bazında neler yapabiliriz, ne farkındalıklar oluşturabiliriz, buna çalışıyoruz. Bu kapsamda Sayın Bakanım (Lütfi Elvan) ve Mersin İl Özel İdaresi bizi davet etmişlerdi. Bu hafta sonu Güneydoğu illerimize yaptığımız programın üçüncü ve son bölümünde Mersin’deyiz” diye konuştu.

“Mersin için orta ve uzun vadeli bir eylem planı oluşturacağız”

Mersin’i gezdiğini, kendisine iletilen sorunları, talepleri ve olası potansiyelleri dinleyerek bazı kararlar aldıklarını dile getiren Ersoy, birçok yeni karar da alacaklarını ve bölgeye tekrar geleceklerini kaydetti. Mersin’de gerçekleştirecekleri çalışmaları anlatan Ersoy, “İlk etapta Turizm İl Müdürlüğü binasının takas yöntemiyle değiştirilmesiyle ilgili uygulama bizce uygun. Pazartesi günü onu hızlı bir şekilde işleme alacağız. Turizm Geliştirme Yol Haritası için 6 Nisan’da tekrar Adana’ya gelip, Mersin’e geçeceğim. Tekrar geniş bir toplantı yapacağız. Mersin ile ilgili kendileri çok detaylı bir proje hazırlayacaklar. Bu hazırlanan projeler üzerinden geçip 2023’e kadar orta vadeli ve 2023 sonrası uzun vadeli bir eylem planını oluşturup, bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kısmi kaynak aktarımıyla projelerin gerçekleşmesi için bölgeye desteklerimiz sürecek”

Ayrıca Uzuncaburç Ören Yeri ile ilgili yeni bir projenin de tamamlanmak üzere olduğu bilgisini veren Bakan Ersoy, “Burayla ilgili ihale aşamasına geldik. Onu da hızlı bir şekilde tamamlayıp ihalesini gerçekleştireceğiz. Kızkalesi’nin aydınlatmasıyla ilgili basit bir konu var. Onu da deniz altından su üstüne çıkaracağız. Yapabileceğimiz kolay bir çalışma, bunu da hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Sezona yetiştiririz inşallah. Kalenderis Antik Kenti’nde mozaiklerle ilgili kamulaştırma var. Bununla ilgili bir destek talepleri var. O da Bakanlığımızca halledilebilecek bir konu. Anamurium Ören Yeri çevre düzenlemesi ve Anamur Mamura Kalesi camisi restorasyonları ile ilgili de çalışmaları tamamlayıp, kısmi kaynak aktarımıyla bu projelerin de gerçekleşmesi için bölgeye desteklerimiz sürecek” şeklinde konuştu.

Mersin’de 8 tane turizm gelişim bölgesi olduğunu anımsatan Ersoy, bu bölgelerle ilgili geliştirme çalışmalarının Nisan ayında yapacakları toplantının ardından daha da hızlanacağını vurguladı. Ersoy, bu bölgelerin de hızlı bir şekilde turizme ve Mersin’in yatırım planlaması içine alınması için gerekenleri yapacaklarının altını çizdi.

“İlk uçak piste indiğinde turizm için ana kapılardan biri Mersin’de açılmış olacak”

Bugün ziyaret ettiği Kazanlı turizm bölgesi ile ilgili bilgi veren Ersoy, yaptığı incelemeler sonucunda birkaç düzeltme gerçekleştireceklerini kaydederek, bölgenin altyapısının tamamlandığını ve herhangi bir sıkıntı kalmadığını ifade etti. Çukurova Bölgesel Havalimanı’na da değinen Ersoy, şunları söyledi:

“Mersin’in havalimanı da hızlandı. Bölgenin yatırım için ihtiyacı olan ana kısımlardan biri de Mersin havalimanıydı. Mersin havalimanında da bu ay ilk uçağı piste indirip, hızlı bir şekilde o da hayata geçtiği zaman turizm için önemli olan ana kapılardan biri de Mersin adına açılmış olacak, turizm kapısı. Geriye bizim kalan planları, yatırımları hızlandırıp Mersin’de turizmin önemli bir stratejik sektör haline gelmesini sağlamak kalıyor.”

Bakan Ersoy, daha sonra Elvan ve Vali Su ile birlikte Silifke Caddesi ve Kuvayi Milliye Caddesi’nde esnaf gezisi yaptı. Ersoy, yol boyunca esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.