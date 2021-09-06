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Ekonomi Bakan Elvan'dan ekonomi açıklaması
Ekonomi

Bakan Elvan'dan ekonomi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni açıklanan Orta Vadeli Program'la ilgili yaptığı açıklamada, özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için çalışılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 01:15:00 -
Bakan Elvan'dan ekonomi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verilen Orta Vadeli Programın bugün yayımlandığını belirten Elvan, "Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

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